Tot en met donderdag rustig en droog weer, zonder nachtvorst

Foto: Lars Faber

Dinsdag is er eerst af en toe zon, maar later neemt de bewolking toe. In de middag is het grijs, maar het blijft droog. Bij een matige zuidwestenwind, kracht 3, wordt het rond 6 graden. In de nacht blijft de temperatuur steken op 4 graden.

Woensdag is het bewolkt en droog. Daarbij is het rustig weer bij een zwakke wind uit het westen, kracht 2. Het wordt 7 graden.

Donderdag zijn er wolkenvelden, maar klaart het in de loop van de dag af en toe op. Het blijft droog en het wordt opnieuw 7 graden. In de nacht vriest het licht.

Vrijdag begint met opklaringen, maar later neemt de bewolking toe. Het is waterkoud bij 3 graden. In de nacht minima rond het vriespunt.