Tot 11.00 uur ‘code geel’, van vrijdagavond tot en met zaterdagochtend opnieuw kans op gladheid

Foto: neelam279 via Pixabay

Het kan nog tot 11.00 uur glad zijn op de Groningse wegen, denkt het KNMI. Tot die tijd geldt ‘code geel’ in de provincie. De weerswaarschuwing geldt ook de komende avond, nacht en op zaterdagochtend.

Vrijdagochtend is het op veel plaatsen glad door bevriezing van natte weggedeelten. In Groningen kan het ook een enkele (winterse) bui vallen, met mogelijk wat ijzel erbij. Vanaf ongeveer 10.00 uur verdwijnt de gladheid en rond 11.00 is deze zo goed als verdwenen.

Maar vrijdagavond komt de gladheid terug. Vanaf 20.00 uur is het opnieuw oppassen geblazen op gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden. De weerswaarschuwing ‘code geel’ geldt dan tot en met zaterdagochtend 10.00 uur.