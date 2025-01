Toekomst Maatschappelijke Diensttijd in Groningen onzeker door gebrek aan geld

Foto: Kampus Production via Pexels

De gemeente Groningen wil de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) graag voortzetten, maar zegt dat een gebrek aan geld dit onmogelijk maakt. Hoewel MDT volgens de gemeente positieve resultaten oplevert, is de toekomst van het programma onzeker door bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid.

Tijdens een Maatschappelijke Diensttijd zetten jongeren tussen de 12 en 30 jaar, naast school of werk, zich in voor de samenleving door projecten zoals natuurbeheer, hulp aan ouderen of culturele activiteiten. Tegelijkertijd ontwikkelen jongeren hun vaardigheden en vergroten ze hun netwerk.

Geld van Rijk valt deels weg, niet alles blijft behouden

Sinds 2018 zijn er bijna drieduizend MDT-projecten in Groningen uitgevoerd. De gemeente benadrukt dat deze grotendeels met rijksmiddelen zijn gefinancierd. Door landelijke bezuinigingen is er nu minder budget beschikbaar, waardoor Groningen het huidige aanbod niet kan behouden.

De gemeente zegt te kijken hoe MDT-doelen kunnen worden opgenomen in bestaande structuren, zoals het netwerk WIJS. WIJS (Wijk Inzet Jongeren en Studenten) werkt samen met scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Deelnemers krijgen studiepunten of werkervaring door bijvoorbeeld te helpen in buurten of mee te werken aan maatschappelijke opgaven. Daarmee zijn de doelen van WIJS gelijkaardig aan die van MDS.

Toch erkent het gemeentebestuur dat dit niet alle projecten kan vervangen. Meer financiering blijft nodig om MDT volledig te kunnen voortzetten. “Het is nog afwachten hoe het ministerie MDT met minder middelen wil vormgeven”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “We kunnen bestaande MDT-trajecten, die nu gefaseerd aflopen, niet financieren vanuit de gemeente Groningen. Echter, in Groningen hebben we met de werkwijze en het netwerk rond WIJS een goed platform waar jongeren vanuit diverse invalshoeken terechtkunnen.”

Onderzoek naar verbeteringen en oplossingen

De gemeente en WIJS lieten samen een onderzoek uitvoeren naar de MDS in Groningen. Daaruit blijkt: jongeren die meedoen vinden het waardevol en het draagt bij aan hun burgerschap.

Echter, de naamsbekendheid van MDT is laag en de term ‘diensttijd’ spreekt jongeren niet aan. Tijdsgebrek is de grootste belemmering, maar studiepunten en de kans om vaardigheden te ontwikkelen motiveren jongeren om deel te nemen. De gemeente concludeert dat MDT toegankelijker moet worden gemaakt door betere marketing en communicatie. Verder blijkt de samenwerking met onderwijsinstellingen belangrijk om deelname te vergemakkelijken.

De gemeente en WIJS gaan nu aan studenten vragen om een vervolgonderzoek, zodat er één coördinatiepunt voor activiteiten rond WIJS en MDS, met een goede marketing- en communicatiestrategie.