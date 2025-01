Tocht met verlichte trekkers krijgt vervolg: “Elk jaar zie je de versiering mooier worden”

Trekkers verlichten de Stad (foto: Martin Nuver)

De tocht met verlichte trekkers zal dit jaar een vervolg krijgen. Dat laat Erwin Bijman namens de organisatie weten.

“De evaluatie van het afgelopen evenement moet nog plaatsvinden, maar er is zoveel enthousiaste dat we al kunnen vertellen dat ook dit jaar verlichte trekkers door de provincie zullen rijden”, vertelt Bijman. Vorige maand reden er tussen Kerstmis en Oud en Nieuw zeventig trekkers op drie dagen verschillende routes door de provincie. “Die routes, dat is een heel gepuzzel. We proberen routes te bedenken waarbij we langs zoveel mogelijk dorpen rijden. Je wilt dat een groot publiek kan genieten. En wat je niet wilt is dat je routes rijdt waarbij je kilometers niets tegenkomt.”

“Mensen iets leuks bieden”

Het idee om met trekkers zogeheten lichtjestochten te rijden ontstond tijdens de coronacrisis. “In het land worden er tegenwoordig diverse lichtjestochten gereden, maar wij waren de eersten die dit deden. We hebben nu vier jaar op rij een editie gehouden. De aanleiding indertijd was om mensen die eenzaam zijn, of die wel wat positiefs konden gebruiken, iets leuks te bieden. Dat ze vanuit hun woning naar mooie verlichte trekkers konden kijken. Daarnaast was het voor ons als agrarische sector ook een mooie manier om ons op een positieve manier te laten zien.”

“Heel mooi om dit te kunnen doen”

Tegenwoordig werkt een team van vijf mensen aan de voorbereiding. Zij voeren gesprekken met de gemeenten over routes en vergunningen. “Waar we heel blij mee waren is dat we bij de laatste editie door de stad mochten rijden. Dat was voor het eerst dat dit mocht. Als je dan al die mensen vanuit woningen, of vanaf de straat, toe ziet kijken, waarbij er duimen omhoog worden gestoken en er wordt gezwaaid, dan maakt dat ons heel blij. Ook alle leuke reacties die we daags na de tochten via sociale media ontvingen. Het is heel mooi om dit te kunnen doen.”

Strenge regels

Bijman vertelt dat de organisatie wel met strenge regels werkt. “Het maximum is dat we met zeventig trekkers rijden. De laatste jaren zien we dat het aantal aanmeldingen hoger ligt. Daarom werken we met een reservelijst. Daarnaast willen we alleen trekkers bij deze tocht hebben. Dus geen auto’s of andere voertuigen. De aanmeldingen checken we bijvoorbeeld op kenteken om er zeker van te zijn dat er bijvoorbeeld ineens niet een mini-shovel, die een veel lagere maximumsnelheid heeft, meerijdt. En we willen maximaal twee mensen op een trekker hebben. Dus de bestuurder en een bijrijder. Ook daar zijn we streng op.”

“Veel creativiteit”

Het versieren van de trekkers is een vak apart. “Het is januari, maar er zijn nu al boeren die plannen hebben wat ze straks in december willen doen. Waar het indertijd begon met het aanbrengen van lampjes, zien we dat er nu hele installaties worden opgebouwd, waarmee figuren of dieren uitgebeeld kunnen worden. De creativiteit is groot. En soms is dat ook lastig. We rijden de lichtjestocht op verschillende dagen, maar ondertussen hebben we de trekkers ook nodig voor het dagelijkse werk. Omdat continu afbreken en opbouwen geen doen is, heb ik de werkzaamheden op mijn bedrijf bijvoorbeeld maar even stapvoets rijdend uitgevoerd.”

“Iedere keer zijn er aanknopingspunten om het nog beter te gaan doen”

Binnenkort vindt er een evaluatie van de laatste editie plaats. “Iedere keer kom je situaties tegen waarvan je denkt, dat kan beter, dat kan anders. Daar willen we over na gaan denken.”