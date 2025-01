Tika de Jonge dispensatiespeler in selectie FC Groningen in restant tegen Heracles

Tika de Jonge - Foto via FC Groningen

FC Groningen reist dinsdag af naar Almelo voor het restant van de wedstrijd tegen Heracles.

Dit duel werd in december in 78e minuut bij een 1-1 stand gestaakt nadat er rumoer was ontstaan, omdat een FC Groningen aanhanger van een tribune was gevallen.

FC Groningen dient met dezelfde spelers te starten die op het moment van het staken in het veld stonden. Dat waren er tien, want Marco Rente had na 75 minuten twee keer geel en dus rood gekregen.

Tika de Jonge

Omdat Joey Pelupessy is vertrokken heeft FC Groningen dispensatie gekregen om de toen geblesseerde Tika de Jonge in de selectie voor dinsdag op te nemen.

De nieuwkomers Mats Seuntjens, Dave Kwakman en Hjalmar Ekdal mogen niet mee doen, omdat die toen niet bij FC Groningen speelden en daarom voor het duel tegen Heracles dinsdag niet speelgerechtigd zijn. Ook de toen geschorste en gewisselde spelers mogen niet mee doen aan het restant.

FC Groningen start met de volgende spelers: Ettiene Vaessen, Finn Stam, Thijmen Blokzijl, Tika de Jonge, Marvin Peersman, Wouter Prins, Johan Hove, Thom van Bergen, Romano Postema en Brynjólfur Willumsson.

De aftrap is om 20.00 uur en het duel staat onder leiding van scheidsrechter Rob Dieperink.