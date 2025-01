Tieners vrijgesproken voor rol bij schietpartij in Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Twee jongens uit Groningen (beiden 18 jaar oud) zijn door de rechtbank in Groningen vrijgesproken van betrokkenheid bij de schietpartij in Hoogkerk in juni 2023.

Tijdens het incident in de Arteveldestraat op 20 juni 2023 werden vijf kogels afgevuurd vanaf een rijdende scooter. Eén kogel ging rakelings langs het gezicht van een omstander, terwijl andere kogels een auto en een woning raakten.

De jongens zouden ruzie hebben gehad in de straat en zijn volgens getuigen teruggekeerd na dreigende gebaren, waaronder het maken van een snijbeweging langs de hals. Eén van de twee tieners werd herkend als bestuurder van de scooter, terwijl de ander op een fiets zou zijn meegekomen.

Onvoldoende bewijs

Het Openbaar Ministerie (OM) had achttien maanden jeugddetentie geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens het OM was er sprake van poging tot moord en vernieling.

De rechtbank oordeelde echter dat er onvoldoende bewijs was. De rechtbank stelde vast dat de schoten werden gelost door de bijrijder van de scooter, maar dat beide verdachten geen ‘uitvoerende handelingen’ hebben verricht. Ook kon niet worden bewezen dat er sprake was van een bewuste samenwerking met de schutter. Daardoor is er, zo stelt de rechtbank ook, geen bewuste intentie bij de tieners geweest om te doden of schade aan te richten.

Lichte straffen voor andere misdrijven

De twee tieners kregen wel (voorwaardelijke) straffen opgelegd voor lichtere vergrijpen. De ene jongen werd veroordeeld voor het bezit van cocaïne en hasj (twintig uur voorwaardelijke werkstraf). De andere tiener kreeg driehonderd euro boete (en veertig uur voorwaardelijke werkstraf) voor bezit van hasj en het dragen van een gestolen jas.

Volgens RTV Noord moet een volwassen betrokkene in de zaak, een 21-jarige man uit Groningen, op een later moment voor de rechter verschijnen. Het OM verdenkt hem ervan de bijrijder van de scooter (en dus de schutter) te zijn geweest.