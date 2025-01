Tekort aan bussen bij Qbuzz; Arriva Touring ingehuurd

Foto: R.F.J. Dekker - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

Vervoersbedrijf Qbuzz kampt in Groningen en Drenthe met een tekort aan bussen. Om problemen te voorkomen zijn er bussen van Arriva Touring ingehuurd. Dat meldt OV Nieuws Groningen Drenthe.

De problemen doen zich met name voor op de Qliner-ritten. Omdat Qbuzz in december in Friesland is gaan rijden, is een aantal Qliners-bussen naar Friesland overgebracht. In Groningen en Drenthe zouden de bussen vervangen worden door nieuw materieel dat gebouwd zou worden door Van Hool. Dit bedrijf ging echter afgelopen jaar failliet. Terwijl men een nieuwe busleverancier zocht, werden er tweedehands bussen uit Zweden gekocht. Deze MAN- en Volvo-bussen zijn de afgelopen weken ook ingezet, maar meerdere voertuigen staan momenteel met uiteenlopende problemen aan de kant.

Om de dienstregeling toch volledig te kunnen rijden heeft Qbuzz contact gezocht met Arriva Touring. Omdat Arriva het busvervoer in Friesland kwijt is geraakt, zitten zij qua materieel wat ruimer in het jasje. De diensten die door Arriva Touring worden verzorgd, worden gereden door Arriva-personeel. De Qbuzz-chauffeur zit in de bus met mobiele chipkaartapparatuur.