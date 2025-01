Studenten uit heel Nederland schaatsen om de titels op Kardinge: “Vijfhonderd meter in 36 seconden”

Foto: ingezonden

Op de ijsbaan van Kardinge vindt dit weekend het Nederlands Studenten Kampioenschap Afstanden plaats. Volgens Nynke Hovenga van studentenschaatsvereniging Tjas is er voor het kampioenschap veel belangstelling.

Hoi Nynke! Zowel gisteren als vandaag worden er diverse afstanden verreden. Hoe gaat het tot nu toe?

“Vanavond worden de 1.000 en de 5.000 meter verreden en ook de 3.000 voor vrouwen staat op het programma. De 500 en 1.500 meter stonden gisteren op het programma.. Het is een heel gezellig en leuk evenement, waarbij er mooie sportieve prestaties neer worden gezet. Iedereen is ook erg enthousiast. Over gisteren kan ik in ieder geval vertellen dat het een hele leuke dag was. Na afloop van het toernooi zijn we nog in een café in de binnenstad neergestreken waarbij we via schermen de verrichtingen van de Nederlandse schaatsers in Calgary hebben gevolgd. Dat was ook super spannend.”

Om ons mee te nemen in het toernooi. Hoe verloopt dit precies?

“Alle studenten in het land kunnen aan dit kampioenschap deelnemen. In totaal zijn er dit weekend zo’n honderd studenten van negen verschillende studentenverenigingen actief. De vijfhonderd meter is bijvoorbeeld een hele populaire afstand. Daar hadden zich tachtig deelnemers voor aangemeld. Zij melden zich zelfstandig aan, waarna er een startlijst wordt gemaakt. Als het past en lukt, dan laten we ook iedereen starten. Bij de vijfhonderd lukt dat vrij goed, omdat het vrij snel voorbij is. Bij de 1.500 zagen we ook veel aanmeldingen, en daar hebben we mensen af moeten wijzen. Je wilt niet dat het programma uitloopt.”

Foto: ingezonden

Hoe waren de prestaties gisteren?

“Een naam die genoemd moet worden is die van de 21-jarige Colin Schrijver uit Eindhoven. Hij heeft zowel de 500 als de 1.500 meter gewonnen. Je zult vast ook wel benieuwd zijn hoe de Groningse studenten het hebben gedaan. Wel. Er stonden gisteren geen Tjas-leden op de hoogste treden van het podium. Hopelijk kunnen we dat vandaag rechtzetten. Overigens zijn de prestaties heel goed. Op de 500 meter zag je bijvoorbeeld tijden van in de 36 seconden. Dat zijn zeer goede tijden. Het is ongeveer een seconde langzamer dan wat er gemiddeld door de grote namen in Heerenveen wordt gereden.”

Dat er zoveel animo is, dat verrast mij enigszins. De laatste jaren hebben we in ons land weinig natuurijs gezien, maar ondanks dat zijn er nog genoeg jongeren die schaatsen?

“Absoluut. En ook op een goed en hoog niveau. Er zijn gisteren dan wel geen baanrecords verreden. Maar wel veel persoonlijke records. En dat zie je ook. Je ziet veel jonge mensen met een grote glimlach door de hal lopen, die straks met opgeheven hoofd naar hun studentenstad gaan. Het schaatsen leeft volop onder jonge mensen.”

Vandaag worden er zoals gezegd verschillende afstanden verreden. Wat zijn je verwachtingen?

“We beginnen straks om 16.30 uur. En ik verwacht spannende wedstrijden, waarbij er veel deelname zal zijn. Ik kijk er persoonlijk echt naar uit. En wellicht leuk om te vertellen is dat iedereen ook welkom is. Mocht je dit lezen, en geen plannen hebben, dan mag je gerust langs komen op Kardinge. Gisteren was het bijvoorbeeld druk met familieleden en vrienden die kwamen aanmoedigen. Maar je zag ook flink wat schaatsliefhebbers die toch even langs de baan kwamen staan. Dat vinden we super leuk.”

We hebben het over Kardinge. Een ijsbaan waarvan de toekomst onzeker is. Hoe kijken jullie als Tjas naar dit onderwerp?

“Wij kunnen ons geen voorstelling maken bij een Groningen zonder ijsbaan. Het moet behouden blijven. Het brengt veel mensen samen. Dat zie je bijvoorbeeld dit weekend. Je ziet jonge mensen op het ijs, je ziet familie, vrienden en belangstellenden langs de baan staan. Diverse generaties komen op zo’n plek samen en genieten samen van de sport. Zelf ben ik geen goede schaatser, maar het plezier en de gezelligheid wat het mij heeft gebracht. Het is niet alleen een ijsbaan. Het is zoveel meer. Dat aspect moet zwaar gewogen worden.”

Vanavond om 19.45 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Gaan jullie daarna nog even kijken naar de verrichtingen in het Canadese Calgary?

“Wellicht sommigen wel, maar ik denk dat het merendeel na afloop direct naar huis gaat. Sommige deelnemers moeten ook nog een flink stuk reizen. Daar komt bij dat morgen een tentamenweek start. Dus om morgen beslagen ten ijs te komen is het verstandig om het vanavond niet te laat te maken.”