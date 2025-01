Studenten Noorderpoort helpen mee met kleurrijke muurschildering

Foto: maps.google.nl

Studenten van Noorderpoort gaan een grote muurschildering maken met als thema ‘Water’. Ze doen dat bij de locatie aan de Verzetstrijderslaan.

De studenten van de opleidingen Ruimtelijk vormgever en (Allround) laborant doen dit samen met de Nicaraguaanse muurschilder Manuel Alániz Gamez. Op deze manier vragen de studenten en de schilder aandacht voor het thema én roepen ze op tot een eerlijke en duurzame wereld, in Groningen en daarbuiten.

Vrijdag 31 januari om 12:45 uur onthult street-artist Michel Velt (o.a. bekend van het beeld Norah en diverse ander muurschilderingen in de stad) het kunstwerk bij Noorderpoort Verzetsstrijderslaan 2, in het bijzijn van de studenten en de muurschilder.

In Nicaragua zijn muurschilderingen van oudsher een communicatiemiddel, omdat ruim 45 jaar geleden de helft van de bevolking analfabeet was. Muurschilder Manuel Alaniz is werkzaam bij het muurschildercollectief FUNARTE in het noorden van het land. Hij bezoekt Nederland op uitnodiging van LBSNN, de koepelorganisatie van gemeenten die samenwerken met Nicaragua in het kader van hun campagne voor een eerlijke en duurzame wereld.