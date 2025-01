Student & Stad wil uitzetting en sloop Waterskaap voorkomen: ‘Kan de gemeente het kopen?’

Foto: Lars Faber

De raadsfractie van Student & Stad vraagt het gemeentebestuur om de sloop van het voormalige zuiveringsgebouw in Hoogkerk, waar nu Waterskaap in is gevestigd, te voorkomen.

Waterskaap is volgens de studentenfractie als culturele broedplaats te belangrijk om te laten verdwijnen, zeker omdat Groningen al een tekort aan dergelijke broedplaatsen heeft. “Het verdwijnen van Waterskaap zou niet alleen een geliefde ontmoetingsplek wegnemen, maar ook dit tekort verder vergroten”, schrijft Wieke van Heteren namens Student & Stad. “Daarbij lijkt de sloop onnodig, gezien het ontbreken van een opvolgend plan voor de locatie.”

De partij wil daarom dat het college met Waterschap Noorderzijlvest in gesprek gaat om de sloop tegen te houden. Een tweede optie die de fractie aandraagt is een onderzoek naar de overname van het gebouw door de gemeente. Want, zo stelt Van Heteren: “Opvallend genoeg lijkt er vanuit het waterschap geen concreet plan te zijn voor een nieuwe invulling van de locatie na de sloop.”

Vooralsnog zet Noorderzijlvest de juridische procedure tegen de krakers door. Het noemt de situatie onveilig, omdat het gebouw geen woonbestemming heeft. De krakers, die tot half januari de tijd hadden om te vertrekken, hebben een petitie met 1.100 handtekeningen aangeboden, maar vooralsnog lijkt een rechtszaak en uitzetting onvermijdelijk. Het waterschap wil het terrein na sloop braak laten liggen.