Student looft 1000 euro uit voor terugbrengen gestolen laptop

Foto: Stichting de Computerbank

Een 21-jarige student uit Groningen looft een bedrag van 1000 euro uit voor het terugbrengen van een gestolen rugtas met daarin een laptop en een GoPro-camera.

De tas is afgelopen dinsdag 14 januari gestolen uit de garderobe van een pand aan de Hardewikerstraat. De laptop en GoPro-camera bevatten beelden van de trouwdag van de broer en schoonzus van de student. Hij verzoekt degene die de laptop en/of GoPro in bezit heeft, of krijgt, deze terug te brengen.

De vinder kan tijdens kantooruren contact opnemen met OOG, via 050 – 571 80 80. De redactie neemt vervolgens contact op met de eigenaar. Of je kunt ons een bericht sturen via whatsapp.