Stroopwafelbakker Erik Sijpkes schrikt zich dood na foptelefoontje: ‘Het zweet brak mij aan alle kanten uit’

Het was even schrikken voor stroopwafelbakker Erik Sijpkes. Hij kreeg een telefoontje van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat klanten van de stroopwafelkraam op de Vismarkt voedselvergiftiging hadden opgelopen door het eten van de wafels. Het blijkt gelukkig te gaan om een foptelefoontje van radiozender Radio Continu: “Ik kon hem wel wurgen”.

Het is misschien wel de bekendste kraam op de Vismarkt: Stropiewafel. De stroopwafelkraam wordt gerund door de broers Maarten en Erik Sijpkes. Elke maandagnacht reist Erik naar Gouda om de stroop voor de week op te halen. Vervolgens wordt er de gehele dag balletjes gedraaid voor de productie van de stroopwafels. Het lijkt een een normale week te worden totdat Erik gebeld wordt door de NVWA.

“Ze vertelden mij dat er meerdere mensen in het ziekenhuis waren beland doordat er iets fout leek te zijn met de stroop”, vertelt Erik. Hij kan nu wel weer lachen om het foptelefoontje, maar dat was eerst wel even anders. “Ik begon te schelden. Ik heb zo’n passie van mijn werk. De grond verdween onder mijn voeten. Ik was echt even de kluts kwijt.”

‘Ik houd altijd wel van een grapje’

Gelukkig blijkt het om een grap te gaan van Kevin en Dylan, dj’s bij Radio Continu. De radiozender heeft als slogan “altijd gezellig!”, maar dat ging nu toch een beetje te ver volgens de dj’s. “Daarom hebben we besloten om even mee te draaien in de stroopwafelkraam”, aldus Kevin.

Broer Maarten heeft Erik opgegeven. “Ik houd altijd wel van een grapje. Ze hebben hem goed te pakken gehad.”

Beluister hier het hele telefoongesprek tussen Radio Continu en Erik.