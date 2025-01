Straatintimidatie-app voor nu geen oplossing: “Niet het tegenovergestelde willen bereiken”

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

De Stop Straatintimidatie-app wordt voorlopig niet ingevoerd in Groningen. Volgens wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Zorg en Veiligheid zijn er al verschillende meldpunten beschikbaar en is er eerst een onderzoek nodig wat echt nodig is.

Het initiatief om de app in Groningen uit te voeren komt uit de koker van de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen. Yaneth Menger: “Groningen scoort hoog als het aankomt op het aantal meldingen van straatintimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Veel mensen die uitgaan, krijgen hiermee te maken. Wij willen dit uitbannen. Ons lijkt het goed om in het onderzoek hiernaar de app mee te nemen. Vergelijkbare gemeenten zijn hier al bij aangesloten.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Wat kan de gemeente met deze informatie?”

De app bestaat sinds 2022 en is ontwikkeld door het landelijke platform Openbare Orde en Veiligheid. Janette Bosma van de Partij voor de Dieren: “Stel dat we deze app gaan gebruiken. Kan de gemeente dan iets met deze informatie die door mensen hier in wordt gevoerd?” Menger: “Jazeker. Je kunt de app gratis downloaden. Krijg je te maken met een situatie van straatintimidatie, dan kun je een melding maken. Deze melding gaat naar een landelijk meldpunt. Dit wordt vervolgens doorgestuurd naar de aangesloten gemeente, waar dit vervolgens opgepakt kan worden.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Is Stadspartij niet bang voor een wildgroei aan meldpunten”

Toch zijn verschillende partijen niet overtuigd. Femke Folkerts van GroenLinks bijvoorbeeld: “Straatintimidatie is sinds vorig jaar strafbaar. Als je zoiets overkomt, dan kun je het ook melden bij de politie. Daarnaast zijn er al verschillende andere meldpunten. Is de Stadspartij niet bang voor een wildgroei aan meldpunten?” Dat is Menger niet. Volgens haar werken de huidige meldpunten niet zoals ze zouden moeten werken. Hierdoor is de meldingsbereidheid zeer laag. Het installeren van een app is een laagdrempelige manier om je melding door te geven.

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Kunnen we niet beter de huidige meldpunten verbeteren?”

Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “De huidige meldpunten werken niet. Maar kunnen we dan ons eerst niet beter richten op het verbeteren van de huidige meldpunten in plaats van een nieuwe app te gaan gebruiken?” Menger: “Het is een trieste constatering dat de huidige middelen niet werken. Deze app is ‘en en’. Het is een aanvulling op wat we hebben. Volgens mij is het tijd om een stapje harder te gaan lopen, in plaats van wachten en onderzoeken of het een toegevoegde waarde heeft.” Toch denkt Gierkink dat een breed onderzoek beter is, in plaats van nu voor een app te gaan kiezen. Folkerts sluit zich daar bij aan: “We delen de zorgen. Maar de gemeente is bezig met een analyse. Dan is het prematuur om nu een extra meldpunt toe te voegen.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Het moet aan de achterkant ook goed geregeld zijn”

Wethouder Molema sluit zich daar bij aan: “Ondanks dat de app sympathiek lijkt, ga ik dit voorstel ontraden. Wat hier gebeurt is dat het middel centraal wordt gesteld in plaats van het doel. En je doel is het laagdrempelig kunnen melden. Als we een nieuw meldpunt gaan openen, dan moet het aan de achterkant ook goed geregeld zijn. Ik wil waken voor situaties dat we hier over drie jaar moeten constateren dat de informatie die gemeld is niet goed verwerkt is, of dat er niets mee is gebeurd.”

“Je wilt niet het tegenovergestelde bereiken”

Het voorstel van Molema is om te werken aan een integraal plan waarbij het laagdrempelig melden mogelijk gemaakt moet worden. “Deze app kunnen we in dit onderzoek meenemen. Maar ondertussen is het ook zo dat er gemeenten zijn die juist gestopt zijn met deze applicatie. Wat je niet wilt is dat er meldingen gedaan worden waarbij mensen uiteindelijk niet geholpen worden. Dan hebben we precies het tegenovergestelde bereikt van wat we eigenlijk willen.”

Op basis van deze reactie, en de toezegging dat de app meegenomen wordt in het onderzoek, besluit Stadspartij 100% voor Groningen om de motie in te trekken.