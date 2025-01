Storing Borgbrug verholpen, stremming voorbij

Foto: Google Maps

Het wegverkeer kan weer gebruik maken van de Borgbrug. Rijkswaterstaat vertelt dat de problemen voorbij zijn en dat de stremming is opgeheven.

Vanwege een technische storing werd de brug over het Eemskanaal dinsdag aan het einde van de middag afgesloten voor het wegverkeer. Fietsers en voetgangers konden nog wel van de brug gebruik maken en ook het scheepvaartverkeer had geen last van de problemen. “Een monteur is direct aan de slag gegaan om het probleem op te lossen”, laat een woordvoerder weten. “Rond 21.00 uur was het gelukt om de storing te verhelpen.” Wat er precies aan de hand was met de brug is onduidelijk. Rijkswaterstaat houdt het op een technische storing in de besturing van de brug.

“Voor we de brug weer voor het verkeer vrij hebben gegeven, hebben we nog wel een aantal tests gedaan”, vertelt de woordvoerder verder. “Zo hebben we de brug twee keer geopend en gesloten om er daarmee zeker van te zijn dat de problemen voorbij zijn.” Door de stremming werd het wegverkeer dinsdagavond omgeleid via de Ringweg en de Driebondsbrug.