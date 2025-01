Stoppen Groningers met drinken tijdens Dry January?

Het is januari en dus de maand waarin veel mensen besluiten tijdelijk te stoppen met drinken: een maand lang geen alcohol, oftewel Dry January. OOG vroeg aan Stadjers en bezoekers of ze meedoen en of ze gaan het volhouden.

Voor veel deelnemers is het een manier om te herstellen van de feestdagen, waarin vaak wat meer gedronken wordt. Anderen zien het als een goede start van het jaar, passend bij hun voornemen om minder te drinken. Dry January biedt zo voor velen een frisse start.

Voor sommige Groningers is het nieuwe jaar dus begonnen zonder een druppel. Toch doet niet iedereen mee. Sommigen drinken sowieso al geen alcohol, terwijl anderen het simpelweg niet nodig vinden.

Deelname

OOG bevroeg inwoners van Groningen vorig jaar over het fenomeen Dry Januari. Ongeveer een kwart van de Groningers deed toen mee. Van hen gaf driekwart aan het ook daadwerkelijk vol te houden, terwijl vier procent al in de eerste week afhaakte.

Hoewel sommige inwoners begin vorig jaar stelden het principe van Dry January niet nodig te vinden, gaf een groot deel van de deelnemers aan dat ze door deze uitdaging bewuster omgaan met alcoholconsumptie. De belangrijkste reden om mee te doen is om fitter en gezonder te worden. Veel deelnemers willen patronen doorbreken en zich fysiek en mentaal beter voelen.

Het volledige Panel-onderzoek is hier te vinden.