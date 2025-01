Steph (33) werd uit het niets aangevallen met mes in Noorderplantsoen, politie zoekt getuigen

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De 33-jarige Steph uit Eelde heeft nog wel een tijdje nodig om het te verwerken en zijn gevoel voor veiligheid terug te krijgen. Vorige week donderdagochtend werd hij tijdens een pauzewandeling in het Noorderplantsoen aangevallen door twee jonge mannen. Eén van de mannen had een mes bij zich.

‘Steek ‘m neer!’

Steph probeerde zich te verweren toen de mannen hem aanvielen. Toen het de aanvallers niet lukte om hem op de grond te krijgen, riep één van hen: ‘Steek ‘m neer!’ Ondanks het geweld liep Steph slechts enkele blauwe plekken en oppervlakkige snijwonden op.

De aanval vond rond omstreeks 11:15 uurplaats vlak achter restaurant Zondag in het Noorderplantsoen, bij de muziekkoepel. De mannen vluchtten na de aanval in de richting van de Ebbingestraat.

Steph deed later die middag aangifte van poging tot doodslag bij de politie. Hij hoopt zijn gevoel van veiligheid weer terug te krijgen na de schokkende gebeurtenis. “De komende tijd probeer ik dit te verwerken en hoop ik mijn gevoel van veiligheid weer terug te krijgen”, schrijft hij op Instagram.

‘Hoop dat iemand de mannen heeft zien rennen’

De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. De dienst is daarbij op zoek naar getuigen en mensen die meer weten over het steekincident. Ook Steph zelf hoopt dat iemand de daders heeft gezien en vraagt mensen die informatie hebben zich te melden. “Er waren veel mensen in het Noorderplantsoen en ik hoop dat iemand de mannen heeft zien rennen”, voegt hij eraan toe.

De politie en Steph komen met het volgende signalement:

Dader 1:

-Man rond de twintig jaar oud

Lichte huidskleur

1.85 meter lang

Donkere/zwarte jas met capuchon

Rood kledingstuk onder de jas

Zwarte schoenen van het merk Nike met een witte zool en wit logo

Ook camerabeelden welkom

Wie tussen 11:00 en 11:30 uur in het Noorderplantsoen was en iets heeft gezien of gehoord over het steekincident, kan contact opnemen met de politie. Ook camerabeelden waar mogelijk iets verdachts op te zien is in de omgeving van de muziekkoepel in het Noorderplantsoen zijn welkom. De politie bellen over het incident kan via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Online tippen kan ook via de website van de politie.