Stavoor verzorgt voortaan taallessen voor statushouders

Stavoor Inburgering en Taal verzorgt vanaf januari taallessen voor inburgeraars gemeente Groningen, Westerkwartier, Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld. Het bedrijf tekent een contract voor vijf jaar.

Dit laat directeur Martin van Iperen van Stavoor Inburgering en Taal weten aan Dagblad van het Noorden. Stichting VluchtelingenWerk verzorgde vanaf 2022 de taalcurssusen B1-Leerroute, maar de samenwerking met de gemeenten was ‘onvoldoende’ en werd daarom afgelopen 31 december beëindigd.

In de zomer van 2024 gaven de gemeenten in een brief aan dat stichting VluchtelingenWerk niet aan het Programma van Eisen voldeed. Zo bood de stichting geen taallessen in de avonduren en was ook het leveren van maatwerk onvoldoende.

Komende periode werkt Stavoor kort samen op met VluchtelingenWerk, om de overgang ‘zo soepel mogelijk te laten verlopen’, aldus directeur van Iperen.

Gemeenten zijn sinds de inburgeringswet van 2021 zelf verantwoordelijk voor het regelen van taallessen voor statushouders. Stavoor Stichting en Taal biedt op meerdere plekken in Nederland taalcursussen aan.