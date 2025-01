Start bouw nieuwe woningen aan Iepenlaan en de Lijsterbeslaan in Selwerd

Impressies door Specht Architecten via De Huismeesters

De bouw van 60 gezinswoningen en 43 appartementen aan de Iepenlaan en Lijsterbeslaan is afgelopen donderdag officieel begonnen.

Buurtbewoners vierden de start samen met woningcorporatie De Huismeesters, bouwbedrijf Heijmans en de gemeente Groningen. Wethouder Eelco Eikenaar en projectontwikkelaar Dienke Slatman onthulden bouwhekdoeken, samen buurtbewoners. Daarop staan uitspraken van de buurtbewoners over wat zij belangrijk vinden aan wonen in Selwerd.

Het aantal nieuwe sociale huurwoningen neemt toe op deze plekken. Tot vorig jaar stonden er 50 eengezinswoningen en 18 portiekflats op de plekken waar nu gebouwd wordt. Deze oude woningen werden gesloopt, omdat de bewoners veel last hadden van schimmel, vocht en tocht. Nu komen er 60 eengezinswoningen met tuinen en een appartementencomplex met 43 woningen op de hoek van de Beukenlaan en Iepenlaan.

In de toekomst komt er ook nieuwbouw op de eengezinswoningen in de Bottelroosstraat en de portiekflats aan de Iepenlaan. Dit project staat nog in de ontwerpfase.