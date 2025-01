Stadjer Sjoerd den Hertog wint Grand-Prix op Weissensee

Sjoerd den Hertog heeft woensdag de Aart Koopmans Memorial op de Weissensee in Oostenrijk gewonnen.

De 33-jarige marathonschaatser uit de stad, lid van team Anema, passeerde in de laatste ronde Chrispijn Arends en ging er vervolgens in zijn eentje vandoor. Zijn voorsprong op de meet bedroeg meer dan een minuut. Wisse Slendenbroek pakte de tweede plaats, vóór Lars Woelders.

De Aart Koopmans Memorial is de eerste van zes Grand-Prix wedstrijden van deze winter. Drie ervan worden verreden in Oostenrijk en drie in Zweden.