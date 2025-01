SPOT-directeur: ‘Spoorkwartier blijft beste plek voor De Nieuwe Poort, splitsen is niet efficiënt’

Foto: Joris van Tweel

Het stationsgebied alleen is nog steeds de ideale locatie voor muziekcentrum De Nieuwe Poort. Dat vindt Nynke Stellingsma, directeur van SPOT Groningen. Volgens Stellingsma is het bouwen van een popzaal op de Suikerzijde geen goed alternatief: dat is te ver weg van het centrum.

Stellingsma reageert daarmee op nieuws van afgelopen vrijdag, waarin duidelijk werd dat de kosten en complexiteit van de bouw van de Nieuwe Poort hoger zijn dan eerder gedacht. De kosten voor de bouw van een compleet nieuw muziekcomplex op het huidige kavel zijn gestegen van 300 naar 410 miljoen euro. De gemeente onderzoekt nu alternatieven, waaronder een groter kavel in het nieuwe Spoorkwartier (aan de zuidkant van het Hoofdstation) of een gedeeltelijke verhuizing van functies naar de Suikerzijde.

Bij Hoofdstation blijft ‘ideale plek’

Net als het gemeentebestuur wil SPOT Groningen het liefst een volledige Nieuwe Poort in het stationsgebied. “Ik ben blij dat het college opnieuw bevestigd heeft dat het stationsgebied de ideale plek is. Dat komt ook uit de rapporten naar voren,” zegt Stellingsma. De locatie dicht bij het centrum en het station is volgens Stellingsma essentieel voor de groei van SPOT en ESNS. “Vanuit onze optiek is het de best denkbare locatie. Het is goed dat het college de maatschappelijke en economische waarde erkent.”

Popzaal naar Suiker ‘niet efficiënt’

Splitsen van functies, zoals optioneel voorgesteld door de gemeente met een popzaal op het Suikerterrein, ziet Stellingsma niet zitten: “Splitsen is niet efficiënt. Uit de rapporten blijkt dat alles bij elkaar, bij het station, de beste optie is. Soms lijken dingen goedkoper, maar in de bedrijfsvoering zijn dat vaak duurdere oplossingen. Denk aan loadingdocks, beveiliging, en andere dubbele kosten. Dat kan eigenlijk iedereen bedenken.”

Vijf jaar langer wachten: ‘Daar wordt het niet goedkoper van’

Vrijdag werd ook duidelijk dat de bouw van de Nieuwe Poort in het stationsgebied, met of zonder popzaal, een complexe klus gaat zijn. Het uitstel van de oplevering tot 2035 noemt Stellingsma een tegenslag. “We zijn acht jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van plannen. Het is jammer dat 2030 niet gehaald kan worden. Daar wordt het niet goedkoper van, en het betekent ook dat we nog meer kosten moeten maken voor De Oosterpoort. Daarnaast kunnen SPOT en ESNS niet zo snel groeien als we zouden willen.”