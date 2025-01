Spontane actie om in binnenstad te zingen smaakt naar meer

Diverse voorbijgangers waren vrijdagavond getuige van een bijzonder concert op de Vismarkt. Het ging om een spontaan initiatief dat naar alle waarschijnlijkheid een vervolg gaat krijgen.

Van het concert werd een filmpje gemaakt, dat zaterdag op YouTube werd geplaatst. In het filmpje is te zien dat een stuk of twintig personen op de Vismarkt, nabij de Guldenstraat, staan, waarbij er een religieus lied wordt gezongen. Voorbijgangers blijven staan om toe te kijken en te luisteren. “Het ging om een spontane actie”, laat één van de betrokkenen weten. “Het gaat om koorzangers die actief zijn bij verschillende kerken en christelijke groepen in Groningen, die besloten hadden om samen te zingen. Het bijzondere was dat men elkaar niet kende.”

Het initiatief is ontstaan vanuit De Broeiplaats op het voormalige Suikerunieterrein. In 2020 hebben Esli en Marilieke Tapiilatu het idee opgevat om op het terrein een Modern Day Monastery te bouwen. “Het gaat om een nieuw initiatief, waarbij we zien dat er onderling, met andere kerken, veel meer wordt samengewerkt. Ook dat is best uniek. Het zingen op de Vismarkt gebeurde voor de eerste keer, maar er is reeds gezegd dat dit vaker gaat gebeuren.”

Bekijk hier het filmpje van het concert: