Foto: Erick Bakker

Het is woensdagochtend op diverse plekken in de stad verraderlijk glad. Dat blijkt uit allerlei valpartijen.

Verschillende fietsers zijn daardoor onderuit gegaan en gewond geraakt. Het devies is dan ook: pas je snelheid aan. De verwachting is dat de gladheid in de loop van de ochtend verdwenen is.