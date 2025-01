SP wil antwoorden over cruciale wijzigingen door NCG: ‘Versterkingsrapporten aangepast zonder duidelijke reden’

Foto via Google Maps - Streetview

Een externe deskundige adviseerde aan een woningeigenaar in Ten Boer dat de binnenwanden moeten worden versterkt. In het definitieve rapport van het Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zijn het ineens de buitenmuren en een nieuw bestaande schoorsteen. De SP-fracties in de gemeenteraad, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer willen weten hoe dat kan.

Directe aanleiding voor de vraag om opheldering van de SP is een publicatie van Pointer (KRO/NCRV) over de zaak van Mark Schipper uit Ten Boer. Het oorspronkelijke rapport van een externe deskundige adviseerde om de binnenwanden van zijn huis aan de Kloosterstraat te versterken. Na jaren wachten komt het NCG met een eigen, definitief advies: het zijn niet de binnenmuren die versterkt moeten worden, maar de buitenmuren. Inclusief de schoorsteen, stelt het NCG in haar versterkingsrapport. Maar Schipper heeft helemaal geen schoorsteen.

De inwoner van Ten Boer denkt dat het advies moedwillig door de NCG is aangepast om de kosten te drukken. Zijn huis staan in een rij met zes anderen waar alleen wordt versterkt, in de omliggende straten wordt veelal gesloopt en herbouwd.

Ontoelaatbaar, vindt de SP. De partij stelt vragen aan zowel de gemeente als de provincie Groningen en het Rijk, omdat veel gedupeerden volgens de partij niet naar buiten durven te treden uit angst voor gevolgen voor hun versterkingsproces. De partij wil weten welke stappen er worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

“Het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat versterkingsrapporten worden aangepast zonder duidelijke reden. Deze cruciale wijzigingen brengen de veiligheid en het vertrouwen van bewoners in gevaar”, aldus Jurrie Huisman, raadslid voor de SP in de Groninger gemeenteraad. Partij-collega Agnes Bakker uit de Provinciale Staten benadrukt dat het incident in Ten Boer niet op zichzelf staat. “Er zijn meer signalen van dit soort wijzigingen binnen het versterkingsprogramma. Dat is ontoelaatbaar.”