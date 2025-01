SodM waarschuwt: extra isolatietaken vertragen versterking Groningen

Foto: Epic Fireworks via Flickr (CC BY 2.0)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maakt zich zorgen over het plan om de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ook verantwoordelijk te maken voor de isolatie van licht te versterken woningen.Volgens het SodM zal deze uitbreiding de al trage versterkingsopgave verder vertragen.

Op dit moment wachten ruim 10.000 adressen in Groningen nog op versterking. Vorig jaar wist de NCG slechts 1.200 woningen te versterken of te vervangen door nieuwbouw. 3.400 adressen komen nu in aanmerking om, naast versterking, ook direct een aantal verduurzamingsmaatregelen te laten toepassen. Uit een proef van de NCG zelf blijkt dat het combineren van isolatie met versterking de aanpak per woning met gemiddeld 11 weken vertraagt.

Dit leidt volgens SodM tot een bredere vertraging van de versterkingsopgave, die nu al niet volgens planning verloopt. “De versterkingsopgave in Groningen gaat al jarenlang te langzaam,” stelt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren. “Als NCG ook isolatiewerkzaamheden moet uitvoeren, vrees ik dat duizenden mensen nog langer moeten wachten. Dat is onacceptabel.”

SodM benadrukt dat veiligheid boven verduurzaming moet gaan. Versterking is volgens het SodM het eerst noodzakelijk, omdat er ondanks de sluiting van het Groningen-gasveld nog steeds zware aardbevingen kunnen plaatsvinden. Alleen met een snelle afronding van de versterking kunnen bewoners veilig wonen en afkomen van stress en gezondheidsklachten, besluit de toezichthouder op de mijnbouw.