Schietincident Beijum: “Man stapte bij slachtoffer in auto en schoot meerdere keren”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het onderzoek naar het schietincident, dat in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond in de wijk Beijum, is in volle gang. Dat laat de politie weten. Inmiddels is wel wat duidelijker geworden wat zich heeft afgespeeld.

“Rond 03.25 uur stapte een 24-jarige man uit Groningen in zijn auto die geparkeerd stond aan de Ypemaheerd”, vertelt een politiewoordvoerder. “Op dat moment stond naast zijn auto een blauwe personenauto met daarin vier personen. Eén van de vier verliet de blauwe auto en stapte in het voertuig van de 24-jarige man. Deze man had een wapen bij zich en schoot vervolgens meerdere keren. De twintiger raakte niet gewond.”

De dader verliet daarna de auto en vertrok met de drie andere personen in hun auto. “Wij waren snel ter plaatse. We hebben gesproken met getuigen en collega’s van de Forensische Opsporing hebben onderzoek gedaan. De auto van het slachtoffer hebben we onderzocht. Vrij snel daarna troffen we in de omgeving de auto van de verdachten aan. Er werd niemand meer aangetroffen.”

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben, of die iets gezien hebben. Ook is men op zoek naar beelden. Je kunt de politie bereiken op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.