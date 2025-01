Schelpen zoeken als een zeemeermin: een echte work-out

Mensen uit heel Nederland komen ervoor naar Groningen.. Nee, dit gaat niet over de eierbal, maar over zeemeerminzwemmen. Word Zeemeermin geeft als enige zwemschool in Nederland ook zeemeerminles aan volwassenen.

Het is zondagmiddag, 3 uur. Zwembad De Scharlakenhof druipt langzaam vol met kinderen en wat ouders. Zij gaan zich vandaag als een zeemeermin in het zwembad banen. De cursus begint met wat oefeningen zonder vin; de zwemmers leren hoe ze door het water kunnen bewegen met de benen tegen elkaar.

Na een creatieve warming-up is het dan zover: de staarten mogen aan. Zwemdocent Lotte heeft er ook één aangetrokken. Vanuit het water laat zij de deelnemers zien wat zij moeten doen. Tria Zwerver, oprichter van Word Zeemeermin, geeft vanaf de kant instructies.

Uniek in Nederland

“We zitten al vanaf het begin helemaal vol”, vertelt Zwerver. Zij zag het zeemeerminzwemmen zes jaar geleden opduiken in de Verenigde Staten en besloot de sport naar Groningen te halen met de oprichting van Word Zeemeermin.

De zwemschool is ondertussen uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande zeemeerminscholen in Nederland. Er worden niet alleen zeemeermincursussen en -clinics gegevens aan zwemmers, maar de school leidt ook zwemdocenten van andere zwembaden op tot ‘zeemeermin-instructeur’. “Voor zover ik weet zijn wij één van de weinige (zo niet de enige) die dat aanbieden.”

Daarnaast test Word Zeemeermin nieuwe staarten en monovinnen uit: “We geven onze bevindingen door aan de leveranciers: wat zijn de zwakke plekken en wat bevalt goed.

Voorloper

Kortom: de gemeente Groningen is, zonder dat veel Stadjers het weten, een echte voorloper in het zeemeerminzwemmen. Benieuwd geworden naar deze sport? Op de website van Sport050 vind je meer informatie.