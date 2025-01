Ruime zege Drs. Vijfje, nederlaag PKC’83/Team Amoeri

Foto Wesley Ferwerda. Drs. Vijfje - Middelburg. Josefien Slump (l) scoorde vier keer voor Vijfje.

In de eredivisie A zaalvoetbal vrouwen boekte Drs. Vijfje vrijdagavond een ruime zege. In de degradatiegroep bij de mannen verloor PKC’83/Team Amoeri ondanks een indrukwekkende inhaalrace.

Drs. Vijfje won thuis met 5-1 van Zeemacht uit Den Helder. Drs. Vijfje ging de rust in met een 1-0 achterstand, maar Nina van de Putte zette de Groninger studenten binnen vijf minuten na de pauze met twee doelpunten op een 2-1 voorsprong. Op aangeven van Josefien Slump tekende Nouk van der Wal voor de 3-1. Een voorzet van Meike Arentz werd daarna door Zeemacht in het eigen doel getikt. Het slotakkoord was voor Renee van der Pijl: 5-1.

Vijfje staat derde in de eredivisie A met de clubs die om het kampioenschap strijden.

Mannen

PKC’83/Team Amoeri verloor in en tegen Volendam met 6-4. PKC’83 keek al snel tegen een 4-0 achterstand aan, maar de Groningers rechtten de rug en kwamen nog voor rust op 4-2 door Rochendy Constansia en Amin Ouhida. Vlak na de pauze tekende Fahim Bellghroub voor de 4-3. Daar stokte de inhaalrace van PKC, want Volendam liep uit naar 6-3. Bellghroub maakte er in de slotfase nog 6-4 van.

PKC zakte naar de vijfde plaats en dat zou aan het einde van de rit nacompetitie tegen degradatie betekenen.