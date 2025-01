RUG vraagt hulp bij het tellen van sterren

De Rijksuniversiteit vraag hulp van het publiek bij een onderzoek naar duisternis in ons land. Belangstellenden moeten dan sterren tellen.

Op echt donkere plekken kun je zelfs prachtig de Melkweg zien, Maar omdat ons land steeds meer verlicht raakt, is onderzoek van de duisternis noodzakelijk, aldus astronoom Theo Jurriens. Duisternis is een ‘oerkwaliteit’ van leven en van belang voor mens en natuur. De RUG beheert een duisternis-meetnetwerk, “maar we kunnen niet overal meten” aldus Jurriens. Daarom vraagt hij hulp van het publiek.

Het sterrenbeeld Orion staat centraal in de meetactie. Iedereen kan meedoen door het tellen van de sterren in dit bekende sterrenbeeld. Het stappenplan is als volgt: ga naar buiten (na 8 uur ’s avonds) en zoek het sterrenbeeld Orion. Wacht een kwartiertje, om je ogen aan het donker te laten wennen. Tel vervolgens het aantal sterren binnen de vier heldere sterren van Orion die samen een rechthoek vormen. Je metingen kun je doorgeven via teldesterren.nl. Op deze website staat tevens een handleiding met meer uitleg.

De metingen moeten plaatsvinden tussen 21 januari en 5 februari en tussen 20 februari en 6 maart. Dat heeft alles te maken met de stand van de maan.