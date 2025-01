RUG stopt met delen van berichten op X

De Rijksuniversiteit Groningen is gestopt met het delen van berichten op sociale mediaplatform X. Dat schrijft de RUG in een statement op de website.

“Na zorgvuldige overwegingen en overleg hebben we besloten om afstand te nemen van het centrale socialmedia-account op X”, schrijft de universiteit. “We hebben gemerkt dat X geen geschikt communicatiemiddel meer is vanwege verminderde effectiviteit. De veranderende dynamiek van het platform en verspreiding van onjuistheden zijn ook argumenten om het platform te verlaten.”

Het X-account van de RUG wordt op korte termijn inactief, maar zal niet worden verwijderd. “We behouden ons account, zodat we het kunnen blijven monitoren. Ons bestaande account op Bluesky is met het wegvallen van X actief in gebruik.” In de herfst van 2023 stopte de Universiteitsbibliotheek al op X. In de afgelopen periode namen de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Twente een eenzelfde beslissing.

De afgelopen periode hebben meerdere organisaties afscheid genomen van X. Men vindt dat er op het platform ruim baan wordt gegeven aan desinformatie, haatzaaierij en de verspreiding van extreme ideeën. Daarnaast is en wordt X door eigenaar Elon Musk misbruikt voor eigen politieke motieven.