Romano Hummel zet carrière toch voort: ‘Plezier hebben, herinneringen maken en goeie prestaties leveren’

Foto: romanohummel.nl

Grasbaanracer Romano Hummel heeft zijn besluit om te stoppen met racen heroverwogen en gaat toch door met zijn carrière.

Na een zware crash in het Duitse Vechta vorig jaar liet de 25-jarige Hummel weten te willen stoppen met zijn racecarrière. Na veel nadenken en overleg heeft Hummel nu toch besloten verder te gaan. “Ik wil plezier hebben, herinneringen maken en goede prestaties leveren,” aldus Hummel.

Hoogkerker Hummel belandde halverwege september in het ziekenhuis na een harde crash tijdens het WK. De coureur ging onderuit en werd vervolgens overreden door een collega. De coureur uit Hoogkerk raakte gewond en werd een nacht ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Wonder boven wonder hield Hummel (ogenschijnlijk) geen zwaar letsel over aan de crash. Maar tijdens trainingen voor het WK Langebaan in Roden voelde hij zich toch niet goed en stapte af.

Hummel kijkt terug op vele successen, waaronder wereldtitels en Europese overwinningen. Komend seizoen is hij echter niet geplaatst is voor WK-wedstrijden. Hummel laat weten op zijn Facebook-pagina voor nu op zoek te zijn naar nieuwe sponsoren.