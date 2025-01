Rob Jetten (D66) naar Alfa-college en Energiehub050

Foto via BAM Bouw en Techniek

Partijleider Rob Jetten van D66 bezoekt komende vrijdag, op de Dag van het Onderwijs, het Alfa-college en Energiehub050.

Tijdens het bezoek gaat hij in gesprek met studenten, docenten en bestuurders over de belangrijke rol van onderwijs in het versterken van kansengelijkheid, duurzaamheid en innovatie. Het Alfa-college geeft praktijkgericht onderwijs en biedt tal van opleidingen en leerwerktrajecten waarin duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid een prominente plaats innemen.

Jetten leert tijdens het bezoek over de manier waarop de school studenten voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst, zoals de energietransitie en een groene arbeidsmarkt. Dat gebeurt op de locatie aan de Admiraal de Ruyterlaan.

Later op de middag gaat hij naar de Energiehub050 op het Suikerunieterrein. De Energiehub is een broedplaats voor duurzame initiatieven waarin onderwijsinstellingen samenwerken met bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Tenslotte bezoekt Jetten de nieuwjaarsreceptie van D66 Groningen.