René Paas in nieuwjaarsspeech: ‘Haail en zegen komen niet uit Den Haag’

Foto: Rien Linthout / provincie Groningen

René Paas is ook voor komend jaar bezorgd over de rol van Den Haag in de toekomst van Groningen. Dat stelde de Commissaris van de Koning maandagavond in zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Provincie Groningen. Paas benadrukte dat de oplossingen voor de provincie niet vanzelf uit Den Haag komen: “Haail en zegen komen niet uit Den Haag. Die zijn sterk afhankelijk van onze eigen inzet.”

Paas reflecteerde op de zorgen die er bestaan over de werkwijze van de regering. Hij stelde dat hoewel het kabinet het zogenaamde ‘antwoord op de ereschuld aan Groningen’ had gepresenteerd, er nog veel vraagtekens waren: “Je wilt een oplossing en je krijgt een regeling.” Daarbij uitte hij zijn bezorgdheid over de ambities van het kabinet die mogelijk groter zijn dan het budget en de effectiviteit van de plannen.

Het leek Paas duidelijk dat Groningen de toekomst niet kan afwachten, maar zelf in actie moet komen: “Het is aan ons om de toekomst van onze kinderen een beetje mooier te maken. We hebben nu de kans om voor de volgende generatie een andere start te maken.”

Desondanks was Paas optimistisch over de toekomst. Ondanks de kritiek op Den Haag, riep hij op tot hoop en samenwerking binnen de provincie: “Laat 2025 het jaar zijn waarin we Groningen niet alleen dromen van een betere toekomst, maar waarin we die samen verwezenlijken.”