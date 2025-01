Regen en aantrekkende wind richting droger weekend

De komende dagen kent het weer in Groningen vooral veel bewolking, met soms regen en op vrijdag een stevige wind. Zondag is het kouder, droger en rustiger met mogelijk zelfs wat zon, maar maandag keert de onstuimigheid terug.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking met een streepje zon. In de middag wordt de bewolking dikker en later volgt regen. Het wordt 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5.

In de avond en nacht naar vrijdag is er meer regen, bij minima rond de 4 graden. Vrijdag overdag zijn er perioden met (lichte) regen en staat er een forse wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 5 tot 6. Het wordt 9 graden.

Draai naar droger weer in het weekend, maar maandag weer onstuimig

Zaterdag is er opnieuw kans op wat lichte regen, maar de meeste neerslag lijkt ten zuiden van ons Duitsland in te trekken. Het wordt 5 tot 7 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuidwesten.

In de nacht naar zondag volgen opklaringen en minima dalend tot iets onder het vriespunt met kans op mist. Zondag overdag is het met 4 graden weer wat kouder. Het blijft droog en het is vrij rustig met misschien zelfs wel af en toe zon.

Maandag vallen er buien, steekt er een forse zuidenwind op en is het weer erg zacht met 9 of 10 graden.