Rechtszaak Koen Schuiling wordt opnieuw beslecht in Zwolle, wanneer is nog niet bekend

De strafzaak tegen voormalig burgemeester Koen Schuiling gaat toch echt plaatsvinden in Zwolle. Dat bepaalde de politierechter in Groningen vrijdagochtend. Schuiling zat ruim drie weken geleden ook al in het beklaagdenbankje in de hoofdstad van Overijssel, maar door een fout van het OM kon de zaak toen niet worden behandeld.



Van Zwolle terug naar Groningen terug naar Zwolle

De zaak rond Schuiling was al aangebracht bij de rechtbank van Overijssel door het OM. Maar door een procedurele fout ging de behandeling van de rechtszaak op 8 februari niet door. Het OM had de zaak zelf per mail aangebracht bij de rechtbank Oost-Nederland. Dat kan niet zomaar, omdat de rechtbank in Noord-Nederland (verantwoordelijke voor het gebied waar het incident zich voordeed) een zaak als deze alleen formeel kan doorverwijzen met handtekening van een rechter.

Daarvoor moest de zaak eerst door het OM zijn aangebracht bij de rechtbank Noord-Nederland en was is niet gebeurd. Daarom bracht het OM de zaak opnieuw aan, dit keer bij de rechtbank in Groningen. Die heeft de zaak nu formeel doorverwezen naar Zwolle, om er zeker van te zijn dat de zaak wordt behandeld door een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

Boete voor schennispleging

Schuiling vecht tijdens de rechtszaak, waarvoor nog geen nieuwe datum is geprikt, een boete van 250 euro voor schennis van de eerbaarheid. Op 25 maart 2024 werd Schuiling langs de A7 tussen Hoogezand en Stad aangesproken door de politie, na een melding van een medeweggebruiker.

Schuiling verklaarde dat hij tijdens een autorit last had van hevige buikpijn door een medische aandoening en zich op dat moment probeerde te verlichten, wat verkeerd werd geïnterpreteerd. Volgens het OM ging het om “schennis van de eerbaarheid”, wat te maken heeft met seksueel getint gedrag. Volgens Schuiling betreft het een “pijnlijk misverstand”

Minister dwong Schuiling op te stappen

Mede vanwege de beschuldigingen en de gevolgen daarvan besloot Schuiling in oktober 2024 vervroegd af te treden. Minister Judith Uitermark (NSC) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dwong Schuiling tot aftreden vanwege de ontstane situatie.

Hierbij werd ook gedreigd met een schorsing voor de Groningse burgemeester, omdat hij chantabel zou zijn. Er zouden daarbij ook twee andere politiemeldingen zijn meegewogen. Voor die andere twee zaken hoefde Schuiling niet voor de rechter te komen.