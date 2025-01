Rechtszaak Koen Schuiling gestopt: rechtbank Zwolle acht zich niet bevoegd.

Foto: Ecco van Oosterhout

De rechtszaak tegen oud-burgemeester Koen Schuiling is woensdagmiddag stopgezet. De rechtbank in Zwolle, waar de zaak diende, zegt niet bevoegd te zijn om de zaak te behandelen.

Schuiling vocht de boete van 250 euro voor schennis van de eerbaarheid aan omdat er volgens hem sprake was van een misverstand. De zaak werd op verzoek van de Groninger rechtbank behandeld door de collega’s in Zwolle, om alle schijn te vermijden. Dat verzoek had echter niet per mail gedaan mogen worden. Daarom is deze rechtszaak gestopt.

Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. Heropening van de zaak kan zomaar enkele maanden op zich laten wachten.

Verklaring Schuiling

Op 25 maart 2024 werd Schuiling langs de A7 tussen Hoogezand en Stad aangesproken door de politie, na een melding van een medeweggebruiker. Schuiling verklaarde dat hij last had van hevige buikpijn door een medische aandoening en zich op dat moment probeerde te verlichten, wat verkeerd werd geïnterpreteerd. Volgens het OM ging het om “schennis van de eerbaarheid”, wat te maken heeft met seksueel getint gedrag. Volgens Schuiling betreft het een “pijnlijk misverstand” Mede vanwege de beschuldigingen en de gevolgen daarvan besloot Schuiling in oktober 2024 vervroegd af te treden. “Om de onnodige en onterechte schade aan het ambt van burgemeester van én voor Groningen te beperken”, aldus Schuiling.

‘Minister dwong Schuiling te stoppen’

Woensdagochtend werd bekend dat minister Judith Uitermark (NSC), van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de burgemeester gedwongen zou hebben om te stoppen vanwege de ontstane situatie, zegt het Dagblad van het Noorden. Er zouden ook twee andere politiemeldingen zijn meegewogen.

Minister Uitermark heeft naast deze zaak ook twee eerdere politiemeldingen laten meewegen tot haar keuze om Schuiling te willen laten stoppen, aldus het Dagblad van het Noorden. Voor die andere twee zaken hoeft hij niet voor de rechter te komen. Volgens de krant was de situatie veelal bekend bij de Nederlandse politieke en bestuurlijke top.

Het ministerie zou Schuiling hebben gemeld dat hij ‘onder de huidige omstandigheden’ niet benoembaar zou zijn voor een tweede termijn. Hierbij werd ook gedreigd met een schorsing voor de Groningse burgemeester, omdat hij chantabel zou zijn.