Rechter buigt zich over inzage in medisch dossier UMCG voor vader van overleden zoon

Foto: Google Maps - Streetview

Een vader van een overleden patiënt en het UMCG stonden maandag tegenover elkaar in de rechtbank. De vader wil volledige inzage in het medisch dossier van zijn 22-jarige zoon, die in 2021 overleed na complicaties bij meerdere operaties.

Volgens RTV Noord stelt het UMCG dat de vader het dossier al heeft ingezien, maar de vader vindt het onvolledig. De zoon, die sinds zijn geboorte hartpatiënt was, overleed na drie operaties in één week. De vader vermoedt dat er medische fouten zijn gemaakt. Volgens de vader is cruciale informatie, zoals de ontdekking van een derde kransslagader, niet terug te vinden in het dossier.

Tijdens de zitting stelde de advocaat van de vader dat het UMCG een onvolledig beeld geeft. Het ziekenhuis zegt echter zijn best te hebben gedaan. Beide partijen hebben afgesproken dat een onafhankelijk deskundige, samen met de vader en een afvaardiging van het ziekenhuis het dossier bekijkt. De rechter vroeg de vader daarnaast een lijst op te stellen wat volgens hem in het medisch dossier hoort. Het UMCG moet daar vervolgens op gaan reageren, waarna de rechter vervolgens uitspraak doet over welke stukken die de vader wil hebben tot het dossier behoren.