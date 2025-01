Rapper Mula B winnaar Cultuurfonds Pop Stipendium

Foto: Lesley Pietens

Rapper Mula B heeft zaterdag op muziekfestival Noorderslag het Cultuurfonds Pop Stipendium 2025 uitgereikt gekregen. Aan de prestigieuze prijs is een geldbedrag van 10.000 euro gekoppeld.

Naast Mula B. waren ook de Niemanders en Gaidaa genomineerd. De jury koos echter voor Mula B. Zij zien in hem een veelbelovende, grensverleggende en intelligente artiest, die in staat is om bruggen te slaan tussen verschillende genres. “Mula B. is iemand die transgressief kapitaal vergaart binnen de wereld van de hiphop en zich blijft doorontwikkelen, maar herkenbaar trouw blijft aan wie hij is en waar hij vandaan komt”, schrijft de jury.

Mula B

De rapper werd geboren in 1991 in de Haagse Schilderswijk. In mei 2017 bracht hij zijn debuutalbum uit onder de naam ‘8-9-17’. Deze behaalde de negende plek in de Nederlandse Album Top 100. Een jaar later volgde het album ‘Meesterplusser’. Volgens de jury weet hij met zijn krachtige teksten, rauwe energie en kenmerkende tapbeats een breed publiek aan te spreken. De bedoeling is dat het geldbedrag van 10.000 euro gebruikt gaat worden om een volgende stap in de muziekcarrière te kunnen zetten.

IJzeren Podiumdieren

Het Cultuurfonds Pop Stipendium was niet de enige prijs die zaterdag werd uitgereikt. Het Nijmeegse poppodium Doornroosje kreeg de titel IJzeren Poppodium 2024 toegekend, in de categorie ‘beste podiumprogrammering’. De IJzeren Podiumdieren worden jaarlijks toegekend door de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Andere Podiumdieren waren er voor het Booster Festival uit Enschede. Dit festival won in de categorie festivalprogramma van het jaar. Melkweg Expo uit Amsterdam kreeg de prijs voor diversiteit en inclusie, het Haarlemse Patronaat won op het gebied van duurzaamheid en EKKO uit Utrecht had de beste marketingcampagne.

Noorderslag wordt zaterdagavond afgesloten met de uitreiking van de Popprijs 2024.