Qbuzz zet vrijdag extra bussen in voor Open Dag RUG

Qbuzz zet aanstaande vrijdag extra bussen in voor de Open Dag voor aanstaande bachelorstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Van ongeveer 09:30 tot 17:30 uur rijdt een speciale pendelbus (lijn 801) tussen de verschillende locaties van de RUG. De vertrektijden van deze bussen zijn hier te vinden.

De RUG verwacht vrijdag weer een drukke dag in Stad. Bijna 10.000 middelbare scholieren en hun ouders komen kijken of ze één van de bachelor-opleidingen van de universiteit willen gaan volgen. De opleidingen presenteren zich in hun eigen gebouwen, verspreid over Groningen. Bezoekers kunnen colleges volgen, in gesprek gaan met studenten en docenten en de stad verkennen.