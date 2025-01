PVV wil extra veiligheidsmaatregelen bij opvanglocaties na vechtpartij in asielopvang Europaweg

Foto: 112 Groningen

De PVV-fractie in de gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het Groningse college na een vechtpartij in de noodopvang voor asielzoekers aan de Europaweg.

Woensdag rukten acht politiewagens uit naar het pand, gevestigd in het voormalige Philipsgebouw. Volgens de PVV toont dit incident aan dat er meer nodig is om de veiligheid rond asielopvanglocaties te verbeteren.

De partij vraagt welke straf de betrokkenen hebben gekregen van het COA en waarom dergelijke incidenten niet beter worden voorkomen. Het incident is volgens de PVV de laatste in een reeks veiligheidsproblemen bij opvanglocaties in de gemeente. Ook wil de PVV weten of de gemeente bereid is extra preventie veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals specifieke groepen bewoners gescheiden huisvesten. Want, zo stelt fractievoorzitter Kelly Blauw: “De gemeente maakt altijd samen met het COA een veiligheidsplan, waarin afspraken staan over hoe te handelen bij incidenten. Daarbij gaat het altijd om handelen achteraf. Wat doen de gemeente en het COA concreet om aan de voorkant incidenten zoveel mogelijk te voorkomen?”