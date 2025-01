PVV wil aanpak van woningdiscriminatie en short stay-contracten in Groningen

Woningen aan de Vinkenstraat - Foto via Nijestee

De PVV in Groningen maakt zich zorgen over de manier waarop particuliere verhuurders omgaan met de nieuwe Wet vaste huurcontracten. Volgens de partij worden veel woningen aangeboden met een short stay-contract, wat leidt tot minder beschikbare huurwoningen voor reguliere woningzoekenden.

De partij wijst erop dat verhuurders ‘short stay’-contracten inzetten om onder de wet uit te komen. Hierdoor kunnen ze hogere huurprijzen vragen en woningen aanbieden aan specifieke doelgroepen, zoals expats en internationale studenten. Dit zou ten koste gaan van Nederlandse woningzoekenden.

“Het gevolg hiervan is dat er woningonttrekking plaatsvindt en het aanbod voor reguliere woningzoekenden kleiner wordt”, stelt fractievoorzitter Kelly Blauw in schriftelijke vragen aan het college. De PVV wil weten of het college bekend is met deze praktijk en of het bereid is om onderzoek te doen en in te grijpen. “Oneigenlijk gebruik van ‘short stay’-contracten is onacceptabel, zeker in tijden van aanhoudende woningnood, omdat er in dat geval sprake is van woningonttrekking. Daardoor wordt het aanbod van woningen dus kleiner.”

Uit onderzoek van het AD blijkt ook dat de voorkeur van pandeigenaren niet alleen geldt voor huurcontracten voor bepaalde tijd, maar ook voor vaste contracten. Sommige verhuurders geven bij makelaars expliciet aan dat ze geen Nederlanders willen, uit angst dat deze veel langer in de woning blijven en verhuurders de regie over hun eigendom kwijtraken. De PVV wil dat de gemeente verhuurders die dit doen gaat aanpakken. Blauw: “Het is onacceptabel dat er verhuurders zijn die expliciet aangeven niet aan Nederlanders te willen verhuren.”