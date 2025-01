PvdA wil Wintergoud uitbreiden en doorontwikkelen: ‘Nog bruisender en levendiger evenement’

Foto Andor Heij. Wintergoud

De PvdA-fractie in de gemeenteraad is blij met de positieve reacties van Groningers en ondernemers over Wintergoud. De partij wil dat de gemeente het evenement doorontwikkeld en uitbreidt.

Wintergoud bracht van 6 december tot afgelopen weekend 100.000 extra bezoekers naar de binnenstad, met winteractiviteiten zoals een reuzenrad, markten, een ijsbaan en optredens.

Uit een peiling van OOG blijkt dat bijna negentig procent van de Groningers positief is over de activiteiten op de Grote Markt. Ook ondernemers en de organisatie zijn enthousiast en zien het evenement graag terugkeren en uitbreiden.

De PvdA vraagt het college daarom of ze willen samenwerken met organisatoren, ondernemers en inwoners om Wintergoud volgend jaar nog bruisender en levendiger te maken. Ze zien het evenement als een kans om Groningen verder op de kaart te zetten en de stad te verbinden, vooral in de koude maanden.