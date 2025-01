PvdA, GroenLinks en SP willen strengere regels voor beleggers op woningmarkt in Groningen

De gemeenteraadsfracties van PvdA, GroenLinks en SP willen strengere regels om beleggers weg te houden van de woningmarkt in Groningen. Ze stellen voor de grens van de opkoopbescherming te verhogen van 355.000 naar 450.000 euro. Hiermee zouden meer koopwoningen beschikbaar blijven voor Groningers die er zelf in willen wonen.

De partijen wijzen op voorbeelden in andere steden zoals Rotterdam en Den Haag, waar de opkoopbeschermingsgrens al is gekoppeld aan de NHG-grens. Die grens stijgt volgend jaar naar 450.000. De partijen vragen ook om te onderzoeken of de opkoopbescherming kan worden uitgebreid naar Ten Boer, waar de woningdruk in omliggende dorpen eveneens toeneemt.

Volgens raadslid Rico Tjepkema (PvdA) is actie nodig vanwege de grote woningnood in Groningen. “Woningen zijn om in te wonen, niet om winst mee te maken,” stelt hij. “Met een hogere opkoopbeschermingsgrens houden we koopwoningen betaalbaar voor gewone Groningers in plaats van de beurs van pandjesbazen te spekken.”