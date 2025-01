Pro-Palestijnse activisten willen vrijdag Open Dag RUG verstoren

Foto: Groningen Feminist Network via Instagram

De Bachelor Open Dag van de RUG dreigt komende vrijdag verstoord te worden door Pro-Palestijnse activisten.

Op de Instagrampagina encampment.rug doen de activisten een oproep om vrijdag rond het middaguur naar het Broerplein te komen om de Open Dag te verstoren. De oproep wordt begeleid door de tekst: ‘No business as usual, disrupt the bachelor’s open day – university of genocide.’ De activisten eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische organisaties verbreekt vanwege de oorlog in Gaza.

De RUG laat weten dat de Open Dag gewoon doorgaat. Een woordvoerder van de universiteit zegt desgevraagd dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen worden genomen. De RUG verwacht vrijdag rond de 10 duizend bezoekers. Het gaat om aankomende studenten en ouders die opleidingen kunnen bezoeken, kunnen praten met docenten en studenten, en aan rondleidingen kunnen meedoen.

Ook vorig jaar waren er acties van pro-Palestijnse activisten, in de aanloop naar een Open Dag in april. Toen werden onder meer het Academiegebouw en de UB beklad met leuzen tegen de banden van de RUG met Israël.