Politieke partijen willen alleen nog inheemse planten: “Beter luisteren naar ecologen”

De fracties van Partij voor het Noorden en Stadspartij 100% voor Groningen willen dat er bij toekomstige groenprojecten in de gemeente alleen nog gebruik gemaakt gaat worden van inheemse planten. Aanleiding voor deze oproep is het planten van exoten ter hoogte van het Sterrebos.

Voor ecoloog Rick Middelbos was het vrijdag aanleiding om alarm te slaan. Hij zegt al jaren dat het belangrijk is dat nieuwe beplanting inheems moet zijn. Daar wordt mee bedoeld dat het om planten gaat die van nature al in een gebied voorkomen. Juist deze planten werken goed in de lokale ecosystemen, waardoor ze bijdragen aan de stand van vlinders, bijen en vogels. In het gebied bij het Sterrebos gebeurt dit niet. Daar zijn Amerikaanse en Aziatische soorten geplant. Zogeheten exoten.

“In strijd met ecologische duurzaamheid”

“Deze exoten dragen niet bij aan de lokale ecologie”, vertellen raadsleden Evelien Bernabela en Niels Hilboesen. “De gemeente streeft naar vergroening en het versterken van de biodiversiteit. Maar door exoten te planten, is dit juist in strijd met de ecologische duurzaamheid. Terwijl inheemse planten, die vaak goedkoper zijn, een positieve uitwerking hebben op het gebied.”

“Plan om exoten te vervangen”

De raadsleden willen daarom dat in de toekomst beter geluisterd gaat worden naar de mening van ecologen en hun adviezen. “Ook willen we dat er bij toekomstige groenprojecten gebruik gemaakt gaat worden van inheemse planten. Om dit goed te regelen moet er samen met ecologen en natuurbeheerders een richtlijn ontwikkeld worden. Voorts willen we weten waar er in onze gemeente exoten zijn aangeplant, waarbij er een plan ontwikkeld moet gaan worden hoe we deze planten geleidelijk aan kunnen vervangen door inheemse soorten.”

Het onderwerp wordt komende woensdag behandeld in de raadsvergadering van de gemeenteraad.