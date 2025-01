Politie zoekt verdachte van insluiping en aanranding aan Tuinstraat

Foto: Politie.

De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van een insluiping en aanranding aan de Tuinstraat.

Een jonge vrouw ligt op 21 juni te slapen in haar bed als zij rond 10:00 uur ’s ochtends wakker schrikt van een onbekende man in haar slaapkamer. De vrouw zegt hem dat hij onmiddellijk weg moet gaan. Uiteindelijk vertrekt de man, maar voordat hij het huis verlaat, betast hij de jonge vrouw.

Uit onderzoek blijkt dat de man op de foto mogelijk de verdachte is. Hij is tussen de 22 en 29 jaar oud, heeft een donkere huidskleur en draagt een baard. Hij droeg die dag een lange lichtblauwe broek en een zwart heuptasje. De man bevond zich die ochtend in de omgeving van de Poelestraat, de Poelebrug en het Schuitendiep nabij de Tuinstraat.

Wie de verdachte herkent of andere tips heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie, via de opsporingstiplijn 0800-6070, of anoniem via 0800-7000.