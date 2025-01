Politie zoekt man vanwege verdachte situatie Noorderplantsoen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is zondagavond op zoek naar een man vanwege een verdachte situatie nabij het Noorderplantsoen. Er is een Burgernetactie gestart waarbij inwoners worden gevraagd uit te kijken.

De actie werd rond 21.20 uur gestart. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onbekend. Wel is duidelijk dat het zich heeft afgespeeld in of bij de Bergstraat nabij het Noorderplantsoen. “Wij zoeken een man die ongeveer 20 jaar oud is”, laat de politie weten. “Hij is 1.60 meter lang, heeft blond haar en een blanke huidskleur. Ten tijde van de verdachte situatie droeg hij een bodywarmer, een spijkerbroek en een zwarte rugtas.” Opmerkelijk is dat de verdachte slecht Nederlands spreekt.

Mensen die de man zien, worden dringend verzocht om 112 te bellen en de persoon niet zelf te benaderen.