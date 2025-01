Politie waarschuwt opnieuw voor actieve nepagenten in Haren en Eelde

Foto: Andries Oord

De politie krijgt nog steeds veel meldingen binnen van bezorgde bewoners die slachtoffer zijn van babbeltrucs door nepagenten. De nepagent belt over kostbare spullen die zogenaamd veiliggesteld moeten worden. Daarvoor komen ze ook langs de deuren.

Volgens de politie zijn de agenten vooral actief in Haren en Eelde. Wie te maken heeft (of heeft gehad) met een nepagent wordt verzocht de politie in te lichten. Als een nepagent bij u aan de deur staat, wordt verzocht direct 112 te bellen.

Wie gebeld wordt door iemand die zegt van de politie te zijn, kan het beste direct ophangen en het telefoonnummer noteren. Bel in dat geval de politie via 0900-8844 en controleer of u echt gebeld bent door een politiemedewerker.

De politie benadrukt dat zij nooit mensen telefonisch benadert over kostbare spullen. Dit geldt ook voor allerlei vragen over rechercheonderzoek of over inbrekers. “We willen u dan ook met klem vragen niet op dit soort vragen in te gaan”, zegt de politie.

Een echte politieagent kan zich altijd legitimeren met een politielegitimatiebewijs. Dat is een kaart met daarop de naam, het personeelsnummer en een pasfoto. Een politiemedewerker in ‘burgerkleding’ moet altijd uit zichzelf het politielegitimatiebewijs laten zien.