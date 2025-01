Politie roept verdachte van mishandeling op zich te melden: ‘Anders herkenbare beelden online’

Foto via Politie.nl

De politie in Groningen is op zoek naar een man die op 26 oktober vorig jaar betrokken was bij een mishandeling in een horecagelegenheid aan de Peperstraat.

Volgens de politie kwam het slachtoffer rond 03:30 uur in contact met twee mannen bij een tafel. Eén van hen sloeg het slachtoffer meerdere keren in het gezicht. Omstanders grepen in en de verdachte verliet kort daarna het pand.

De verdachte is een man met een lichte huidskleur en een gezet postuur. Hij heeft krullend, opgeschoren haar. Tijdens het incident droeg hij een zwart t-shirt met een witte opdruk, een lichte spijkerbroek en lichtgekleurde sneakers.

De politie deelde aan het einde van dinsdagmiddag onherkenbare beelden van de verdachte. Wanneer de verdachte zichzelf niet tijdig meldt, deelt de politie later herkenbare beelden.

De politie roept de verdachte of mensen die hem herkennen op om contact op te nemen via 0800-6070. Tips kunnen ook anoniem worden doorgegeven via 0800-7000.