Politie ontvangt meerdere waardevolle tips over insluiping en aanranding aan Tuinstraat

De politie heeft meerdere waardevolle tips ontvangen in het onderzoek naar een insluiping en aanranding in de Tuinstraat in Groningen, afgelopen juni.

De politie heeft daarom de eerder verspreide beelden van de verdachte verwijderd. De hulpdienst roept eenieder die de beelden ook deelde hetzelfde te doen. Het onderzoek naar het incident gaat door. Voor zover bekend is de verdachte nog niet aangehouden.

De politie verspreidde de beelden om een aanrandingszaak op te lossen. Op 21 juni werd een jonge vrouw rond 10:00 uur wakker in haar slaapkamer en trof een onbekende man aan. Ze droeg hem op om te vertrekken, maar voordat hij het huis verliet, betastte hij haar. Hij werd dezelfde ochtend gezien in de omgeving van de Poelestraat en het Schuitendiep.