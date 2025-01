Politie onderzoekt ’tienduizenden euro’s’ aan schade door vernielingen tijdens jaarwisseling in Hoogkerk

Foto: Google Maps

Tijdens de jaarwisseling zijn in Hoogkerk meerdere vernielingen gepleegd door verschillende personen. De politie is bezig met een onderzoek en vraagt het publiek om tips.

De vernielingen werden onder andere aangericht bij de supermarkt van Poiesz aan de C. Jetsesstraat, een winkel aan de Zuiderweg en verschillende bushokjes. De schade wordt geschat op tienduizenden euro’s.

De politie onderzoekt de incidenten. Er wordt buurtonderzoek gedaan en camerabeelden worden bekeken. Ook hoopt de politie dat getuigen, die nog niet met agenten hebben gepraat, zich melden bij de dienst.

Wie iets gezien tijdens de jaarwisseling, weet wie verantwoordelijk is, kan contact opnemen met de politie telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000. Vermeld daarbij zaaknummer 2025002621 voor tips over de Supermarkt. Voor tips over de vernielingen aan de winkel houdt u zaaknummer 2025008583 bij de hand.